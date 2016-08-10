Путін про нібито загибель російських військових у Криму: "Ми повз таке проходити не будемо"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав журналістам у Москві.

«Хочу відзначити і думаю, що в засобах інформації це є, з російського боку є втрати, вбито двох військовослужбовців. Ми, безперечно, повз такі речі проходити не будемо», - заявив Путін.

«Судячи з усього, ті люди, які захопили владу в свої руки в Києві і продовжують її утримувати, замість пошуку тих самих компромісів, про що ми говорили стосовно нагірно-карабахського врегулювання, замість того, щоб шукати способи мирного врегулювання, перейшли до практики терору», - заявив Путін.

За його словами, Кремль у цьому ключі розглядає замах на керівника «Луганської області, ось тепер спроба на територію Криму».

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«Спроба спровокувати сплеск насильства, спровокувати конфлікт — це ніщо інше, як бажання відвернути увагу громадськості від тих людей, які захопили владу в Києві, продовжують грабувати власний народ для того, щоб якомога довше утриматися при цій владі і створити умови для подальшого грабунку своїх громадян», - сказав Путін.

Він заявив, що «це дуже небезпечна гра», і Росія вживе заходів щодо забезпечення безпеки.

«Ми, звичайно, зробимо все для того, щоб забезпечити безпеку об'єктів інфраструктури, громадян, вживемо додаткових заходів щодо забезпечення безпеки, причому це будуть серйозні додаткові заходи - і технічні, і не тільки», - наголосив Путін.

Він заявив, що це «безглузда акція», тому що «неможливо позитивно вплинути на людей, які проживають у Криму, таким способом, а злочинна, тому що люди могли загинути».

«Але я думаю, що насправді ситуація ще тривожніше, бо жодного іншого сенсу проведення таких акцій, крім відвернути увагу власного народу від тяжкого становища економіки, від тяжкого становища значної кількості громадян своєї країни, жодного іншого сенсу немає», - заявив Путін.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні у ФСБ Росії заявили, що запобігли скоєнню в Криму терористичних актів, нібито підготовлених Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, об'єктами яких були критично важливі елементи інфраструктури і життєзабезпечення півострова.

При цьому в ФСБ заявили про загибель двох російських військових при затриманні «українських диверсантів».