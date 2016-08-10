Окупанти звинуватили Україну у спробі "прориву" в Крим і загибелі російського військового

Федеральна служба безпеки РФ звинувачує українських військових у спробі "прориву" на територію окупованого півострово в ніч на 8-е серпня 2016 року. Про це говориться в релізі, опублікованому на офіційному сайті російського відомства.

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"Спецпідрозділами Міністерства оборони України було здійснено ще дві спроби прориву диверсійно-терористичних груп, яким запобігли силові підрозділи ФСБ Росії і взаємодіючі відомства. Спроби прориву прикривалися масованим обстрілом з боку суміжної держави і бронетехнікою збройних сил України. В ході вогневого контакту загинув військовослужбовець МО РФ", - стверджують у спецслужбі окупанта.

УФСБ Росії по "Республіці Крим" та місту Севастополю порушено кримінальну справу.

Раніше в російській ФСБ заявили, що запобігли терактам в Криму, організаторами яких були співробітники Міноборони України. Також повідомлялося про затримання "українського розвідника", який нібито брав участь у підготовці цих терактів.

Нагадаємо, що свого часу приводом для нападу нацистської Німеччини на Польщу, з якого почалася Друга світова війна 1 вересня 1939 року, став Гляйвицький інцидент, або операція "Консерви" — провокація, проведена СС у місті Гляйвіц (нині Глівіце).

Готуючись до атаки, ЗМІ Третього Рейху почали пропагандистську кампанію. Повідомлялося про нібито гоніння на етнічних німців у Польщі й провокації польських націоналістів у межують з Німеччиною районах.

Також передбачалося інсценувати напад поляків на території Німеччини. його повинні були виконати спецслужби Третього Рейху. Ключовою частиною тут була операція "Консерви". Вона мала стити формальним приводом для нападу на Польщу.

"ССівці" у польській формі повинні були напасти на радіостанцію в Гляйвіце і передати в ефір антинімецьку відозву польською мовою, а також напасти на лісництво і на митний пункт на польсько-німецькому кордоні. Покидаючи місце диверсій, есесівці повинні були залишити на місці трупи в польській формі. Ними повинні були стати в'язні концтаборів, убиті шляхом смертельної ін'єкції. Трупи повинні були доставити на місце провокації, де випустити в них по кілька кулі, щоб створити ілюзію бою.