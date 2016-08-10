Апеляційний суд залишив Єфремова під вартою

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу оголосив головуючий колегії суддів палати з кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва Віктор Глиняний.

“Апеляційну скаргу адвокатів підозрюваного Єфремова залишити без задоволення, ухвалу Печерського районного суду Києва залишити без змін”, - йдеться в рішення суду.

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Як повідомляв УНІАН, Єфремова затримали 30 липня в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Єфремов підозрюється у вчиненні умисних дій з метою зміни кордонів України, причетності до створення терористичної організації «ЛНР» та заволодінні майном «Луганськвугілля».

1 серпня Печерський районний суд Києва заарештував Єфремова на 2 місяці без права внесення застави.

Захист екс-«регіонала» оскаржив це рішення.