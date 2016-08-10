Луценко планує передати до суду справу Єфремова до кінця року

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко сказав на брифінгу.

"Ми взагалі плануємо до кінця року цю справу направити до суду, тому ми не збираємося на досудовому слідстві зловживати часом, тим більше арештами. Справа є достатньо добре закріплена показами і буде рухатися до суду. Правда, перед цим будуть ще затримання у цій справі. Ми зараз робимо всі необхідні законні дії для того, щоб це було не просто затримання з арештами, з доказовою базою, з швидким врученням підозр. Ця справа буде розвиватися достатньо динамічно", - наголосив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, Єфремова затримали 30 липня в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня.

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Луценко заявив, що Єфремов підозрюється у вчиненні умисних дій з метою зміни кордонів України, причетності до створення терористичної організації «ЛНР» та заволодінні майном підприємства «Луганськвугілля».

1 серпня Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою упродовж двох місяців – до 28 вересня.

В рамках справи Єфремова було затримано й колишнього народного депутата від ПР Володимира Медяника.