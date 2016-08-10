В Україні люстрація судової системи фактично не відбулася - Мін'юст

Про це Козаченко сказала в ефірі 5-го каналу.

"Люстрація судової системи фактично не склалася. Вона вже закінчена", - наголосила Козаченко.

У цьому зв'язку вона нагадала, що люстрація суддів в Україні відбувалася за законом про відновлення довіри до судової влади та за законом про очищення влади.

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"Це ті критерії, коли судді приймали рішення у контролюючих органах, або не пройшли майнову перевірку. Це все суди вже пройшли, і навіть ті судді Верховного суду, наприклад там 46 осіб, мають всі позитивні висновки і щодо майнової перевірки. Нема жодних проблем", - сказала Козаченко.

При цьому на її думку, люстрація не повинна вирішити усіх проблем суспільства.

"Вона не склалася щодо суддів тільки з однією системою, бо порядок звільнення суддів прописаний у Конституції, і він дуже серйозний", - заявила голова Департаменту з питань люстрації Мін'юсту.

За її словами, навіть до посадовців люстрація відбувається дуже складно.

"Супротив величезний. Люстрації за посадами підлягають тільки приблизно 5 тисяч державних службовців, не більше. Однак це не означає, що люстрація повинна усіх звільнити. У нас повинні працювати правоохоронні органи. Є злочин - повинен бути виявлений. Відповідальність повинна бути обов'язкова в цьому випадку, а суди повинні виносити справедливе рішення", - заявила Козаченко.