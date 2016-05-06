Під люстрацію за 1,5 роки потрапили лише 940 посадовців з 5 тисяч – Мін’юст

Про це в ефірі Громадського розповіла голова департаменту з питань люстрації міністерства юстиції України Тетяна Козаченко.

За її словами, закон про люстрацію – це тимчасове усунення від посад «дуже вузького кола осіб».

«Під люстрацію на більш ніж 300 тисяч державних службовців потрапляють всього не більше 5 тисяч осіб», – сказала вона.

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«Люстрація – це не те, що уявляють люди. Це не загальна справедливість і не ув’язнення всіх», – підсумувала Козаченко.

Як повідомляв УНІАН, Венеціанська комісія вивчила закон про люстрацію в Україні і стверджує, що процедура люстрації можлива, незважаючи на її політичний характер.

Довідка УНІАН. Закон "Про очищення влади" набув чинності 16 жовтня 2014 року. Він, зокрема, застосовується до осіб, які займали сукупно не менше одного року вищу керівну посаду у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року, і тих державних чиновників, які займали посаду у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року та не були звільнені у цей період з відповідної посади (посад) за власним бажанням. Ці люди не зможуть працювати в органах державної влади впродовж найближчих 10 років.