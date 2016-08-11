Пайєтт про "українських диверсантів" у Криму: Росії не вдалося обдурити США

"Уряд США не бачив ніяких підтверджень російським звинуваченням у "вторгненні в Крим", які Україна впевнено спростовує", - написав дипломат на своїй сторінці в Twitter.

"Це не перше помилкове звинувачення України Росією, висловлене щоб відвернути увагу від своїх власних протиправних дій", - зазначив Пайєтт.

5/5 Наши санкции, связанные с оккупацией Крыма, будут оставаться в силе, пока Россия не вернет полуостров Украине. — Geoffrey Pyatt (@GeoffPyatt) August 11, 2016

"Наша позиція щодо статусу Криму добре відома. Крим є і завжди буде залишатися частиною України", - підкреслив посол США в Україні.

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"Ми засуджуємо російську окупацію Криму і закликаємо до негайного припинення", - зазначив Пайєтт.

"Наші санкції, пов'язані з окупацією Криму, будуть залишатися в силі, поки Росія не поверне півострів Україні", - резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли вчинення терактів в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готував Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Президент України Петро Порошенко назвав безглуздими і цинічними звинувачення Росії на адресу України у підготовці терактів у Криму.