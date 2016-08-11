Брат "українського диверсанта" заявляє, що Панов був викрадений і вивезений до Криму

Про це заявив його брат Ігор Котелянець, пише Цензор.нет.

"Боюся, що Євгенія викрали і відвезли в Крим не просто для того, щоб видати як організатора якогось неймовірного змови. Таким чином, Кремль може обгрунтувати свій повномасштабний наступ на Україну. Про інсценування ж говорить і безліч нестиковок в сюжетах, які транслюють російські канали", - заявив він.

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Котелянець підкреслив, що речі, які нібито його брата, насправді йому не належать: у нього є рюкзак, з яким він був в АТО, але він зовсім інший, він стоїть будинку, на балконі.

Панів не планував довгих поїздок, він поїхав з маленькою дорожньою сумкою. Камуфляж і берци його теж вдома, він поїхав у спортивних штанях і футболці, яку одягав на природу.

Євген Панов днями збирався поїхати в Запорізький військовий госпіталь на планову реабілітацію, після участі в АТО. Однак, в останній момент поїздку в шпиталь довелося скасувати, і Євген на своїй машині поїхав до друзів на дачу.

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За словами Котелянеця, його брат ніколи з власної волі не поїхав би до Криму, оскільки він був зосереджений на допомозі АТО. Крім того, вони з дружиною планували завести дитину.

Як повідомляв УНІАН, вчора у ФСБ Росії заявили, що нібито запобігли скоєнню в Криму терористичних актів, підготовлених Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, об'єктами яких були критично важливі елементи інфраструктури і життєзабезпечення півострова.

У ФСБ стверджували, що в результаті оперативно-розшукових заходів в ніч на 7 серпня в районі міста Армянськ виявлена група диверсантів. Також у ФСБ заявили про ліквідацію «агентурної мережі» Головного управління розвідки Міноборони України.

Крім того, у ФСБ заявили, що в ніч на 8 серпня спецпідрозділами Міністерства оборони України нібито були зроблені ще дві спроби прориву диверсійно-терористичних груп, які запобігли силові підрозділи ФСБ Росії і взаємодіючих відомств.

«Спроби прориву прикривалися масованим обстрілом з боку суміжної держави і бронетехнікою Збройних сил України», - стверджувала спецслужба Росії.