Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом викрадення гебістами Панова

Про це заявив т.в.о. керівника Національної поліції Вадим Троян, повідомляє Департамент комунікації Нацполіції.

За словами Трояна, слідчі відкрили кримінальне провадження за зверненням рідних Панова, яке надійшло до поліції 10 серпня. Інформація була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Троян зауважив, що слідчі кваліфікували цю подію за ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Розслідування здійснюють слідчі Енергодарівського відділення поліції Запорізької області.

«Ми вживаємо всіх необхідних заходів для швидкого, повного та неупередженого з’ясування всіх обставин вчинення цього злочину», – підкреслив Троян.

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Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ 10 серпня звинуватила Головне управління розвідки Міністерства оборони України у підготовці теракту в окупованому Росією Криму, а також у загибелі двох російських силовиків.

У ФСБ стверджують, що мета диверсій і терактів - дестабілізація соціально-політичної обстановки в регіоні в період підготовки і проведення виборів федеральних і регіональних органів влади.

В ФСБ заявили, що в результаті проведених оперативно-розшукових заходів у ніч на 7 серпня в районі Армянська було виявлено групу диверсантів. При затриманні терористів у результаті вогневого контакту загинув співробітник ФСБ Росії. На місці сутички нібито виявлено 20 саморобних вибухових пристроїв сумарною потужністю понад 40 кг у тротиловому еквіваленті, боєприпаси і спеціальні засоби ініціювання, штатні протипіхотні та магнітні міни, а також гранати і спецзброю, що перебувають на озброєнні спеціальних підрозділів Збройних сил України, стверджує ФСБ.

«Вжитими заходами на території півострова Крим ліквідовано агентурну мережу Головного управління розвідки Міністерства оборони Збройних сил України. Затримано осіб з числа громадян України та Російської Федерації, що надавали сприяння в підготовці терористичних актів, які дають свідчення. Одним з організаторів припинених терактів є Панов Євген Олександрович, 1977 року народження, житель Запорізької області, співробітник ГУР МО України, якого також затримано і він дає свідчення», - йдеться в документі.

Крім того, у ФСБ заявляють, що в ніч на 8 серпня спецпідрозділами Міністерства оборони України нібито було здійснено ще дві спроби прориву диверсійно-терористичних груп, яким запобігли силові підрозділи ФСБ Росії і взаємодіючих відомств.

«Спроби прориву прикривалися масованим обстрілом з боку суміжної держави і бронетехнікою Збройних сил України. В ході вогневого контакту загинув військовослужбовець МО РФ», - йдеться в повідомленні ФСБ РФ.