Провокації Росії в Криму нагадують початок війни в Грузії - Кулеба

Про це він написав у своєму Facebook.

"У повідомленні ФСБ ключове - це не сам факт ДРГ, а обстріл з території України і загибель російського солдата. Не забувайте, що офіційно танки поїхали на Грузію, тому що в Південній Осетії загинули російські миротворці", - йдеться в повідомленні.

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Кулеба зазначив, що "Путін діє по накатаній. І це його слабкість".

"Україна занадто ліберальна та хаотична, щоб вижити у цій боротьбі, але надто живуча і навчена вмирати, щоб загинути. Все буде залежати від кожного", - зазначив він.

"Головною цінністю в Європі знову стала сила. Нам залишається тільки зміцнювати армію і нерви", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, у ФСБ Росії заявили, що нібито запобігли вчиненню в Криму терористичних актів, підготовлених Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, об'єктами яких були критично важливі елементи інфраструктури і життєзабезпечення півострова. У ФСБ стверджують, що внаслідок оперативно-розшукових заходів в ніч на 7 серпня в районі міста Армянськ виявлено групу диверсантів. Також у ФСБ заявили про ліквідацію «агентурної мережі» Головного управління розвідки Міноборони України.

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Крім того, у ФСБ заявили, що в ніч на 8 серпня спецпідрозділами Міністерства оборони України нібито були зроблені ще дві спроби прориву диверсійно-терористичних груп, яким запобігли силові підрозділи ФСБ Росії і взаємодіючі відомства. «Спроби прориву прикривалися масованим обстрілом з боку суміжної держави і бронетехнікою Збройних сил України», - стверджує спецслужба Росії.

Президент Росії Володимир Путін прокоментував загибель російських військовослужбовців при нібито запобігання теракту в Криму, заявивши, що «ми повз такого проходити не будемо». При цьому, він заявив, що Україна "переходить до терору". Також Путін вважає, що Європа і США "повинні вплинути на українську владу у зв'язку з придуманою ФСБ спробою теракту".