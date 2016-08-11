В "Народному фронті" зробили заяву щодо вчорашньої кримської провокації Путіна

"10 серпня терористичний режим Російської Федерації вчинив черговий воєнний злочин проти України. Московський тиран Владімір Путін звинуватив Україну в “терористичному акті”, - який наша держава не могла, не збиралася й не мала потреби вчиняти. Для обґрунтування цього геббельсівського звинувачення російські спецслужби вчинили кривавий спектакль в Криму; викрали й катували громадянина України в Запорізькій області", - нагадали в НФ.

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При цьому фракція НФ закликала владу й громадськість України реагувати на цю провокацію Кремля виважено й принципово.

"Годі було чекати від Росії чогось іншого. Ми завжди заявляли, що загроза широкомасштабного наступу та тероризму з боку Москви зберігатиметься, поки Путін при владі. Зараз президент Петро Порошенко і Рада національної безпеки та оборони мають вжити адекватних заходів оборони. "Народний фронт" готовий підтримати такі заходи верховного головнокомандувача в парламенті, готовий до принципових кардинальних рішень в національних інтересах України. Якщо скликатиметься позачергове засідання Верховної Ради для відповіді на дії Кремля, "Народний фронт" підтримає таку ініціативу", - йдеться у заяві.

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При цьому партія "Народний фронт" закликає мобілізувати всю дипломатичну систему України для привернення міжнародної уваги до загроз з боку Кремля - в кожній світовій столиці. Необхідно використати непостійне членство України в Раді безпеки ООН для привернення найвищої світової уваги. Відповідні заходи треба негайно ініціювати в рамках інших міжнародних організацій, додали у партії.

"Ми категорично проти того, щоб Україна робила будь-які політичні чи дипломатичні поступки внаслідок учорашньої провокації росіян. Агресивна брехня Путіна аж ніяк не міняє факту російської окупації Криму та Донбасу, факту щоденних російських обстрілів на фронті. Відтак, не може бути й мови про одностороннє виконання Україною "Мінських угод", про жодні законодавчі зміни під шантажем агресора. Ми не дозволимо продажним популістам використати парламентську трибуну для підігрування Путіну", - заявляють в НФ.

"Якщо Москва погрожує вийти з переговорного процесу - треба не йти на поступки в цьому процесі, а, навпаки, сильніше змушувати Росію до миру. "Народний фронт" вимагає подальшого розширення й продовження економічних санкцій проти РФ, запроваджених Україною та Заходом. Ми також надалі наполягаємо на постійному посиленні обороноздатності й пріоритетному фінансуванні АТО", - додали у фракції.