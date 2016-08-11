Провокація РФ у Криму: Радбез ООН розпочав закрите засідання

Про це повідомив голова Постійного представництва України при ООН Володимир Єльченко у Twitter.

Читайте такожПідрозділи СБУ через провокації РФ в Криму приведено у підвищену бойову готовність – Грицак

"Вже розпочалося!", - написав Єльченко, реагуючи на повідомлення Місії України при ООН у Twitter, що Радбез ООН за кілька годин проведе засідання у форматі закритих консультацій щодо російських провокацій в Криму.

У Місії України при ООН додали, що "під час засідання детально поінформуємо членів РБ ООН про розвиток ситуації в Криму та на сході України".

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня в ФСБ Росії заявили, що запобігли скоєнню терактів в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Також у ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів».

Президент України Петро Порошенко назвав безглуздими і цинічними звинувачення Росії на адресу України у підготовці терактів у Криму. «Звинувачення російською стороною України в тероризмі в окупованому Криму звучать так само безглуздо і цинічно, як заяви російського керівництва про відсутність російських військ на Донбасі. Ці фантазії - лише привід для чергових воєнних погроз на адресу України», - наголосив Порошенко.

Сьогодні, 11 серпня, президент України доручив привести в посилену бойову готовність всі підрозділи в районах адмінкордону з Кримом та на Донбасі.



