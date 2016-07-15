Порошенко вважає особливо цинічним теракт на святі, що є "символом цінностей, які об‘єднали Європу"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам біля посольства Франції у Києві.

Глава держави сказав, що був дуже засмучений жахливою звісткою про терористичну атаку в Ніцці.

«Думаю, що особливо цинічно це було в день національного свята – в День взяття Бастилії, в день, який є символом Французької революції, тих цінностей, які потім об’єднали всю Європу», - заявив Порошенко.

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«Від себе, від українського народу хочу висловити, як я зробив це сьогодні у французькому посольстві, найщиріші співчуття рідним, близьким загиблих, в тому числі серед постраждалих є українські громадяни», - зауважив він.

Як повідомляв УНІАН, увечері 14 липня вантажівка врізалася у натовп на Англійській набережній в Ніцці, де люди зібралися дивитися феєрверк з нагоди Національного свята Франції – Дня взяття Бастилії. Вантажівка на швидкості проїхала 2 кілометри по присутніх на набережній людях перш ніж поліцейські застрелили водія.

За даними МВС Франції, внаслідок теракту загинули щонайменше 84 особи. Серед загиблих - один громадянин України. Також під час атаки було поранено двох українців.

У Франції у зв'язку з терактом 16, 17 і 18 липня оголошено днями національної жалоби.