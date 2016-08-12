США закликають до зниження напруження між Києвом та Москвою

Про це повідомляє Радіо Свобода.

11 серпня речниця Державного департаменту США Елізабет Трюдо закликала уникати будь-яких дій, включаючи риторику, які б призвели до посилення ескалації ситуації.

Раніше посол США в Україні заявив, що Вашингтон не побачив доказів на підтримку заяв Росії, яка звинуватила Україну у підготовці «терактів» у Криму.

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Як повідомляв УНІАН, 10 серпня в ФСБ Росії заявили, що запобігли скоєнню терактів в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Також в ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів». Як стверджують в російській спецслужбі, «одним з організаторів припинених терактів є Панов Євген Олександрович, 1977 року народження, житель Запорізької області, співробітник ГУР МО України, якого також затримали, і він дає свідчення».

Українська поліція відкрила кримінальне провадження за фактом викрадення громадянина України Панова.