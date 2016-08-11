Вигадана ФСБ провокація в Криму виявилася розбірками п'яних російських військових - ЗМІ

Про це повідомляє LB.ua з посиланням на власні джерела.

Як передає видання, в ніч з 6 на 7 серпня російські військові, які несли службу поблизу КПП Армянськ, відкрили вогонь по прикордонниках, які підпливли до них по воді на катерах.

Прикордонники почали стрілянину у відповідь. В результаті перестрілки один чоловік був убитий (прикордонник), четверо (один військовий і троє прикордонників) поранені.

Через добу, в ніч з 7 на 8 серпня російські військові знову відкрили стрілянину на КПП Армянськ в Криму. Цього разу вони стріляли з цивільного автомобіля, який прямував до Херсонської області.

Зазначається, що перед КПП Армянськ російські військові (наряд з п'яти осіб) зупинили автомобіль "Шкода Фабіа", за кермом якого перебував 23-річний житель с. Суворове Хафіз Мухамадов, у салоні також була 20-річна дівчина. Вони прямували до родичів у Хрістовку Чаплинського району (Херсонська область - Ред.). За словами джерел видання, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, військові почали вимагати від молодих людей надати додаткові документи, крім паспорта. Водій попросив їх уточнити, хто вони такі і відмовився надавати документи.

Зав'язалася сварка, військові відкрили вогонь по машині, а коли люди з неї вибігли, то й по них. Дівчина отримала несерйозне поранення, у хлопця влучило 6 куль. Як стверджують співрозмовники LB.ua, усвідомивши, що накоїли, стрілки пустилися в перегони. Незабаром трьох затримали.

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Хафіз Мухамадов живий - вчора він вийшов з коми. Наразі він перебуває в Красному в лікарні під охороною.

Нагадаємо, 7 серпня Росія призупинила роботу всіх пунктів пропуску в Крим через нібито перестрілку, яку було чути на адмінкордоні з Кримом.

Через три дні, 10 серпня, у ФСБ Росії заявили, що запобігли вчиненню терактів в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готував Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Також у ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів».