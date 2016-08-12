Онищенко вважає, що екстрадувати його з Лондону Генпрокуратурі буде важко

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Онищенко додав, що не ухиляється від зустрічі зі слідчими ГПУ, але згоден співпрацювати з ними тільки в Лондоні.

"Натиснути", "надавити" на британську юрисдикцію у пана прокурора не вийде ніяк", - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, у червні НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття організованого злочинного угруповання, яке заподіяло шкоду державі у розмірі понад 3 млрд грн в результаті спільної діяльності на підставі угод, укладених з ПАТ «Укргазвидобування». Організатором корупційної схеми, за даними НАБУ, є народний депутат Олександр Онищенко.

5 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Онищенка. Але до того він, користуючись депутатською недоторканністю, виїхав з України. Зараз він перебуває у Лондоні.

Генпрокурор Юрій Луценко 27 липня підписав повідомлення про підозру Онищенку. НАБУ вже двічі викликало його на допит як підозрюваного, проте він жодного разу не з’явився.

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5 серпня в Антикорупційному бюро заявили, що детективи готують клопотання до суду про примусовий привід підозрюваного, і після відповідної ухвали вони зможуть оголосити Онищенка у всеукраїнський та міжнародний розшуки.

9 серпня Солом’янський районний суд міста Києва дозволив затримати народного депутата Олександра Онищенка з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.