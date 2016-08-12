Кабмін передав на затвердження РНБО перелік осіб із санкційного списку "Савченко-Сенцова-Кольченка"

Як зазначається в урядовому розпорядженні №574, рішення прийнято у зв'язку з винесенням судовими органами Російської Федерації незаконних обвинувальних вироків, здійсненням інших протиправних дій стосовно громадян України, а також на виконання низки законодавчих актів України.

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Перелік осіб, до яких мають застосовуватися санкції, в розпорядженні не наводиться.

Разом з тим, урядове рішення зобов'язує органи влади відстежувати, перевіряти і не допускати випадків здійснення операцій, звернення за дозвільними документами або здійснення волевиявлення особами або за участю осіб, які увійшли до поданого санкційного переліку.

«Міністерству закордонних справ після набрання чинності рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування санкцій поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав з метою розгляду ними питання про введення аналогічних санкцій, - йдеться у рішенні уряду. - Винести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України питання щодо терміну застосування санкцій і інформування осіб про застосування до них санкцій, а також про оприлюднення списку таких осіб».

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів розпорядженням від 23 березня схвалив та вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування обмежувальних заходів до фізичних осіб, які причетні до протиправних дій стосовно Савченко.

До санкційного списку осіб, причетних до організації, незаконного затримання та ув'язнення в РФ льотчиці Надії Савченко, режисера Олега Сенцова та інших українців, включено прізвища керівників Федеральної служби безпеки РФ, Слідчого комітету, прокуратури, суддівського корпусу, військових та інших посадовців.