Уряд повинен оголосити перезапуск системи електронного декларування - нардеп

Про це заявив народний депутат групи «Партія «Відродження», член комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції Артем Ільюк.

За його словами, декларації, опубліковані під час роботи системи в тестовому режимі не матимуть ніякої юридичної сили, що унеможливить притягнення до кримінальної відповідальності чиновників, які вказали у деклараціях недостовірні дані.

«Уряд повинен оголосити, що перезапуск системи електронного декларування відбудеться відразу після отримання відповідного сертифікату технічної безпеки, як того вимагає ЄС. І назвати конкретну дату в цьому питанні. А винні в зриві реформи повинні бути звільнені з органів держвлади або ж понести відповідальність, передбачену законодавством», – додав Ільюк.

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Він зазначив, що партія «Відродження» виступає за введення в Україні повноцінної системи електронного декларування доходів чиновників.

«Ми повністю підтримуємо позицію Євросоюзу, а також міжнародних організацій по боротьбі з корупцією в цьому питанні. Тому що без наявності такого сертифікату система фактично легалізує факти приховування чиновниками їх реальних доходів і надання неправдивої інформації про них. Згідно з чинним законодавством, чиновник повинен подати інформацію в систему тільки один раз, так що ті, хто подав електронні декларації до появи зазначеного сертифіката, можуть уникнути відповідальності за умисне приховування доходів», – заявив депутат.

Член антикорупційного комітету додав, що запуск системи електронного декларування в тестовому режимі може негативно позначитися на міжнародному іміджі України.

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«Цей, здавалося б, невеликий недолік у роботі системи в «тестовому режимі» може поставити хрест не тільки на самій реформі, а й відчутно вдарити по міжнародному іміджу України. Оскільки електронне декларування є важливою умовою для отримання Україною безвізового режиму з ЄС. Також це вкрай важливий крок на шляху європейської інтеграції України, зокрема, впровадження принципу прозорості влади і посилення впливу громадянського суспільства на процеси управління державою», – зазначив Ільюк.