У Центрі протидії корупції назвали "брехнею" заяву НАЗК про повний запуск системи е-декларування

Як передає кореспондент УНІАН, про це Шабунін заявив сьогодні на прес-конференції.

Останні події навколо запуску системи електронного декларування Шабунін назвав свідомим зривом одного з ключових антикорупційних інструментів.

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На його думку, зараз відбувається відверте маніпулювання словами в першу чергу з боку керівництва НАЗК.

"НАЗК каже: система декларування повністю запущена. Це брехня. Запущено подання даних в систему декларування без будь-яких наслідків за брехню в цих деклараціях. Ніякого сенсу в цих даних немає, тому що ця система створювалася для того, щоб вперше в історії країни можна було покарати чиновників за брехню в декларації", - підкреслив Шабунін.

У зв'язку з цим він звернув увагу на те, що рядові чиновники в Держспецзв'язку і навіть НАПК є простими виконавцями і не вони приймали це рішення.

"Тому що вбивство декларування - це не тільки вбивство однією з найбільш ефективних антикорупційних реформ. Це вбивство безвізу. І це гарантоване вбивство фінансової допомоги від Заходу. Трьох мільярдів від МВФ і держгарантій від США, і трохи більше мільярда гарантій від ЄС. Без цих грошей восени гривня піде в піке. Її можна буде спустити в унітаз", - стверджує Шабунін.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі голова Національного агентства з запобіганню корупції Корчак Наталія заявила, що в Україні рівно в 00.00 офіційно запрацювала система електронного декларування.

В той же час ця система запрацювала без передбаченої законом сертифікації.

«Система працює, тепер розробникам потрібно сконцентруватися на усуненні недоліків і отримати сертифікацію", - сказала вона.

Сертифікацію системи повинна була видати Держспецзв'язку. Однак у цій службі заявляють про проблеми з функціональністю програмного забезпечення.

У свою чергу правозахисники відзначають, що запуск системи електронного декларування без сертифікації може дозволити чиновникам уникнути кримінальної відповідальності за декларування неправдивої інформації.