Директор НАБУ сподівається, що Великобританія змінить практику і видасть Онищенка Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ситник сказав сьогодні на брифінгу. "Ми зараз закінчуємо - там значний обсяг матеріалів, які необхідно перекласти для того, щоб виставити... в Інтерполі. Зараз цей переклад закінчується, і ми їх (документи) офіційно запускаємо в Інтерпол", - сказав Ситник.

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Водночас він зазначив, що вивчав попередню практику, яка свідчить, що фактично немає випадків, коли Британія видавала осіб.

"Але у мене є сподівання, що у зв'язку з тим, що це новостворений орган НАБУ, в розвиток і створення якого дуже великий вклад зробила саме Велика Британія, можливо, це буде приводом змінити цю практику", - сказав Ситник.

"І, по-друге, по цій справі дуже багато арештовано майна – і коштів, і рухомого, і нерухомого майна. І наша Верховна Рада все-таки запустила і внесла зміни, відповідно, щодо спеціального розслідування за відсутності підсудного. Тому можливо, якщо навіть припустити, що не закінчиться нічим його повернення, хоча ми будемо до останнього вживати заходів, щоб повернути й запустити процес екстрадиції, є можливість повернути в бюджет кошти", – додав Ситник.

Як повідомляв УНІАН, у червні НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття організованого злочинного угруповання, яке завдало державі збитків у розмірі понад 3 млрд грн в результаті спільної діяльності на підставі угод, укладених з ПАТ «Укргазвидобування».

Організатором корупційної схеми, за даними НАБУ, є Онищенко.

5 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Онищенка. Але до того він, користуючись депутатською недоторканністю, виїхав з України. Наразі Онищенко, за останніми даними, перебуває у Лондоні.

НАБУ двічі викликало його на допит як підозрюваного, проте він жодного разу не з’явився.

9 серпня Солом’янський районний суд Києва дозволив затримати депутата Онищенка з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.