Онищенка оголосили у всеукраїнський розшук - ЗМІ
15:54, 10 серпня 2016Політика
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Підозрюваного у газових махінаціях депутата Олександра Онищенка оголосили у всеукраїнський розшук.
В міжнародний розшук депутата оголосять найближчим часом / УНІАН
Про це розповіло джерело в Національному антикорупційному бюро України (НАБУ), повідомляє РБК-Україна.
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"Поки державний, наступний крок - міжнародний. Це буде приблизно через 2-3 дні", - розповіло джерело.
Як повідомляв УНІАН, заступник генерального прокурора України - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький очікує найближчим часом оголошення Онищенка в міжнародний розшук.
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