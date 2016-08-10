Онищенка оголосили у всеукраїнський розшук - ЗМІ

Підозрюваного у газових махінаціях депутата Олександра Онищенка оголосили у всеукраїнський розшук.

Про це розповіло джерело в Національному антикорупційному бюро України (НАБУ), повідомляє РБК-Україна. Читайте такожСуд дозволив затримати Онищенка - Холодницький "Поки державний, наступний крок - міжнародний. Це буде приблизно через 2-3 дні", - розповіло джерело. Як повідомляв УНІАН, заступник генерального прокурора України - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький очікує найближчим часом оголошення Онищенка в міжнародний розшук.

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