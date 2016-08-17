Мін'юст передав до Росії повторний запит на допит Януковича: попередній колеги "десь загубили"

Міністерство юстиції України повторно направило до російського Мін'юсту запит на відеодопит колишнього президента України Віктора Януковича. Про це 16 серпня у Facebook повідомив заступник міністра юстиції України з питань європейської інтеграції Сергій Петухов.

Читайте такожСитник підтвердив наявність імені голови штабу Трампа у "чорній бухгалтерії" Партії регіонів

"Отримали таке повідомлення від Мін'юсту РФ щодо запиту про відеодопит Януковича. Десь загубили 4 аркуші (з 30). При тому, що усі вони були скріплені степлером", - написав Пєтухов.

Він додав, що які саме аркуші загубилися, пояснити телефоном у російському міністерстві не змогли.

"Ми не горді, зробили копію 30 аркушів, ще раз надійно скріпили степлером і відправляємо. Продублюємо факсом", - додав Пєтухов.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генпрокуратури, Янукович підозрюється в організації більшості випадків насильницьких дій проти учасників Революції Гідності, а також у скоєнні низки економічних злочинів. 21 лютого 2014 року Янукович і втік до Росії. В екстрадиції РФ відмовила, тому ГПУ збиралася провести допит екс-президента шляхом відеоконференції.