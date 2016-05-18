Відеодопит Януковича можливий лише у диппредставництві України в Росії – ГПУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу сказав начальник Управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

“Щодо відеоконференції адвокатам (Януковича) неодноразово роз'яснювалось про те, що такий допит можливий, якщо він прибуде у консульство чи посольство для підтвердження особи, і тоді можна проводити слідчі дії”, - заявив Горбатюк.

За його словами, українська сторона неодноразово направляла до РФ відповідні запити, але на жоден запит відповіді не було.

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“На сьогоднішній день надійшла відповідь про відмову в екстрадиції Януковича, і тому ми будемо ставити питання про те, щоб його допитати на території РФ. Але наголошую - це можливо в законний спосіб тільки за участю правоохоронних органів тієї держави”, - зазначив Горбатюк.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генпрокуратури, Янукович підозрюється в організації більшості випадків насильницьких дій проти учасників Революції Гідності, а також у скоєнні низки економічних злочинів. 21 лютого 2014 року Янукович і втік до Росії.