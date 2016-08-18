Конфлікт між ГПУ та НАБУ розслідуватиме СБУ - Луценко

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко сказав на спільному брифінгу з Ситником.

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"Для того, щоб слідство по цьому резонансному інциденту було об'єктивним, за пропозицією директора Національного антикорупційного бюро пана Ситника я як генпрокурор, використовуючи дані мені законом повноваження, передаю розслідування усіх проваджень, порушених НАБУ і ГПУ по результатах цього інциденту, до органу, який буде проводити неупреджене й об'єктивне розслідування, - до Служби безпки України", - наголосив Луценко.

Нагадаємо, у Києві 12 серпня стався конфлікт між співробітниками Генпрокуратури і НАБУ.

Представники ГПУ незаконно затримали та протягом 11 годин без складання протоколів затримання утримували двох працівників оперативно-технічного підрозділу Національного антикорупційного бюро.

Співробітники НАБУ на конспіративній квартирі поруч з вказаним департаментом ГПУ здійснювали спостереження за прокурорами в рамках кількох кримінальних проваджень. Затримані працівники НАБУ повідомили про побиття, погрози та психологічний тиск. За їх словами, в цьому брав участь особисто Дмитро Сус.