Якщо факт катування представників НАБУ підтвердиться, працівники ГПУ повинні сісти за грати - нардеп

Як передає кореспондент УНІАН, про це народний депутат сказав на мітингу громадських активістів у зв'язку з конфліктом між співробітниками Генпрокуратури і НАБУ, який проходить біля будівлі ГПУ.

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"Наша позиція є дуже простою. Антикорупційне бюро і Генеральна прокуратура мають наввипередки розслідувати дії Суса (начальника управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Дмитра Суса - УНІАН) і всіх, хто брав участь в тій ганебній акції. За моїми даними, в ту кімнату заходив навіть заступник генерального прокурора Столярчук. Якщо уся ця інформація про тортури підтвердиться, вони мають бути не просто вигнані з Генеральної прокуратури, вони мають сісти до в'язниці за зловживання владою", - заявив Соболєв.

Депутат сказав, що "ухваленими нами законами надано кожному прокурору дуже хороше право: він має порушити після будь-якого кримінального вироку питання перед судом: а звідки Audi? а звідки земля на березі річки? а звідки величезні будинки, записані, як правило, на найближчих родичів?".

"Якщо прокурор і інший засуджений не може пояснити цього походження, це майно має бути конфісковане на користь держави. Так говорить закон", - наголосив Соболєв.

Як повідомляв УНІАН, біля будівлі Генпрокуратури проходить акція громадських активістів у зв’язку з конфліктом між співробітниками ГПУ і НАБУ, що стався 12 серпня. Учасники мітингу вимагають звільнити Дмитра Суса з посади начальника управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки, а також його колег по управлінню.

Нагадаємо, у Києві 12 серпня стався конфлікт між співробітниками Генпрокуратури і НАБУ. Прес-секретар генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган заявила, що слідчими Генпрокуратури виявлено стаціонарний пост спостереження за адресою: вул. Симона Петлюри, 7/9, який здійснював знімання інформації про дії працівників прокуратури. Співробітники ГПУ намагалися проникнути в цю конспіративну квартиру, після чого прибув спецназ НАБУ. Водночас співробітники ГПУ затримали двох технічних працівників НАБУ, які здійснювали негласні слідчі дії, і доправили до приміщення Генпрокуратури, де протримали 11 годин.