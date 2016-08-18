Луценко пообіцяв Януковичу очну ставку з керівництвом держави, але - в Києві

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко сказав на спільному брифінгу з директором Національного антикорупційного бюро України Артемом Ситником.

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"Стосовно бажання Януковича дати свідчення і пройти так звану очну ставку - я це глибоко підтримую і з задоволенням особисто зоорганізую йому це на території столиці України. Як тільки Янукович набереться сміливості відповісти за все скоєне перед українським народом, він буде мати і очну ставку, і справедливий суд, і навіть справедливий вирок", - запевнив генпрокурор.

"В разі, якщо він такої чоловічої сміливості не набереться, я маю право це казати, бо попри попередження, я нікуди не тікав, бо я знав, що я невинний в часи, коли він замовляв мене політично і кинув за грати, але я ніколи не боявся цього. Янукович виявився слабаком, зрадником держави, який узурпував владу, розікрав державу, знищив Збройні сили та сили безпеки України, який зрештою втік на територію сусідньої держави і звідти закликав до збройної агерсії до України", - сказав Луценко.

"Янукович, якщо він хоч трохи чоловік, має зібрати свою совість, свої, зрештою, інші позитивні, ймовірно, характеристики, і прибути на територію України", - наголосив він.

На думку Луценка, Янукович не має права диктувати, що робити слідству. "Диктувати країні, яку він розграбував, зрадив і на яку наслав озброєного ворога, що робити слідству, цей покидьок не буде. Крапка", - наголосив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, за словами адвоката Віталія Сердюка, екс-президент Янукович вимагає від Генпрокуратури провести одночасний допит (очну ставку) його і президента України Петра Порошенка, екс-прем’єра Арсенія Яценюка, голови Верховної Ради Андрія Парубія, мера Києва Віталія Кличка, секретаря РНБО Олександра Турчинова та іншими посадовцями, яких прокуратура викликала для дачі показів у справі Майдану.

При цьому Сердюк наголосив, що Янукович готовий дати очну ставку в режимі відеоконференції.

Водночас у Департаменті спеціальних розслідувань Генпрокуратури повідомили, що ще не отримували відповідного клопотання Януковича.