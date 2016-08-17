Янукович хоче очної ставки з Порошенком і іншими посадовцями (документ)

Про це "Українській правді" повідомив адвокат Віталій Сердюк. "Офіційне клопотання до ГПУ було подано у вівторок", - зазначив Сердюк.

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Так Янукович вимагає від Генпрокуратури провести одночасний допит (очну ставку) його та президента Петра Порошенка, колишнього прем’єр-міністра Арсенія Яценюка, голови Верховної Ради Андрія Парубія, мера міста Києва Віталія Кличка, секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Крім того, він просить про проведення очної ставки з іншими посадовими особами, прізвища яких адвокати не вказали. Зазначається, що мова йде про осіб, яких прокуратура викликала для надання свідчень у "справі Майдану".

"Для забезпечення публічності процесу Віктор Янукович наполягає на проведенні допиту в суді відповідно до ч. 1 ст. 225 КПК України", - зазначили адвокати.

"Тільки отримані в суді свідчення є вирішальними. Якщо ГПУ ініціювала проведення допиту перших посадових осіб держави, то відповідно вважаємо за доцільне провести одночасно і одночасний допит, який і є очною ставкою", - додав Сердюк.

На уточнююче питання, чи означає це, що Янукович готовий приїхати в Україну, Сердюк відповів: "Ні, він готовий дати очну ставку в режимі відеоконференції".

Він нагадав, що вже є рішення Святошинського суду про проведення очних ставок у розгляді питання по беркутівцях.

Віктора Януковича, зокрема, підозрюють в отриманні хабара на суму 26 млн грн у період 2011–2012 років від підприємства "Новий світ".

Нагадаємо, екс-президент утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на майдані Незалежності в Києві. Відтоді він, за останніми даними, переховується на території Росії.

Між захистом Януковича і ГПУ відбуваються суперечки про режим проведення допиту.