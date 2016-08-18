Генпрокуратура отримала нові свідчення щодо причетності Єфремова до створення "ЛНР" - Луценко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

За його словами, у СІЗО Краматорська виявлено осіб, які дають покази у цій справі як свідки.

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“По пану Єфремову дають дуже добрі покази ті, хто був раніше затриманий і вольготно себе почував у СІЗО Краматорська. Тепер вони переїдуть у СІЗО Києва і будуть працювати зі слідчими по цій великій справі”, - сказав Луценко, не уточнивши, водночас, про яких конкретно осіб йде мова.

Як повідомляв УНІАН, Єфремова затримали 30 липня в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня.

Луценко заявив, що Єфремов підозрюється у вчиненні умисних дій з метою зміни кордонів України, причетності до створення терористичної організації «ЛНР» та заволодінні майном «Луганськвугілля».

1 серпня Печерський районний суд Києва заарештував Єфремова на 2 місяці без права внесення застави.