Доля Лазаренка: і не на волі, і навіть – не депутат

Днями американський суд у Сан-Франциско ухвалив вирок Павлові Лазаренку. Знаменитий український в`язень засуджений на дев`ять років ув`язнення. Крім того, згідно з вироком він повинен заплатити десять мільйонів доларів штрафу.

Таким чином, майже семирічна заокеанська тюремна епопея Павла Івановича нарешті завершилася. Нагадаємо, що ще 1999 року, в період підготовки до президентських виборів, Лазаренко попросив у американської влади політичного притулку, резонно підозрюючи недобрі наміри щодо себе з боку тодішнього глави української держави Леоніда Кучми. Але власник панамського паспорта, опинившись у США, одразу був заарештований, провів за гратами більше чотирьох років, і лише в червні 2003 року його випустили під заставу в 86 мільйонів доларів. Звідтоді Лазаренко перебуває в Сан-Франциско під домашнім арештом.

Рішення американського суду, хоч і очікуване багатьма, для самого Павла Івановича все-таки виявилось, схоже, певним сюрпризом. Вислухавши вирок, він одразу ж після його оголошення заявив, що подаватиме апеляцію. (Як відомо, адвокати Лазаренка наполягали максимум на чотирирічному вироку для свого підзахисного, прокурори, у свою чергу, просили вісімнадцяти роках). А ще раніше і Лазаренко, і його адвокати неодноразово заявляли про те, що судовий процес ними буде виграний, оскільки колишній український прем`єр нібито «чистий перед законом». Говорили про швидке повернення Павла Івановича на батьківщину і навіть про його політичну «реінкарнацію».

Як виявилось, у американського суду з цього приводу є своя особлива думка.

За повідомленнями ЗМІ, в США Лазаренко звинувачується у використанні службового становища для створення підпільної міжнародної мережі банківських рахунків для відмивання доходів, одержаних за допомогою тіньових схем від природного газу, агробізнесу, нерухомості й іншого бізнесу в Україні. Також американці звинувачують Лазаренко в незаконному переведенні до банків Сполучених Штатів 114 мільйонів доларів.

Втім, і українське правосуддя до Павла Івановичеві має чималі претензії. Як відомо, його представники неодноразово заявляли про бажання своїми руками, відповідно до закону, так би мовити, «розправитися» з олігархом, що зробив замах на народне добро.

Виникли проблеми також і на «малій батьківщині» – в Дніпропетровську, де, як досі вважав Павло Іванович, у нього сильні й надійні тили.

18 липня цього року до Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська з адміністративним позовом проти Дніпропетровської обласної територіальної виборчої комісії звернувся юрист Борис Філатов. У своїй позовній заяві він просив достроково припинити повноваження Павла Лазаренко як депутата Дніпропетровської обласної ради. Суд задовольнив позов, і в серпні це рішення суду набуло чинності (текст рішення) .

Як бачимо, український громадянин зробив те, що ще навесні, відразу після парламентських виборів, мали зробити, але чомусь так і не зробили представники українського правосуддя. Відповідно до вимог українського законодавства, повноваження депутата місцевої ради достроково припиняються у випадку, передбаченому ч.1 ст.5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», тобто якщо депутат останнім часом не проживав в Україні. Оскільки Лазаренко залишив межі батьківщини більше семи років тому - ще в 1999-му - суд вирішив достроково припинити повноваження Павла Лазаренка як депутата Дніпропетровської обласної ради.

Навряд чи це рішення суду для Павла Івановича впало як сніг на голову. Адже він чудово знав, що його депутатство видається більш ніж сумнівним, якщо дотримуватися літери законодавства. Але, швидше за все, розраховував на політичний «дах», який дозволить йому залишатися дніпропетровським депутатом, сидячи під домашнім арештом у Сан-Франциско. В облраді лазаренківці, як відомо, налагодили контакти з «регіоналами», і, здавалося, все у них буде «в шоколаді».

Проте «дах», перейшовши з опозиції у владу і змінивши статус, швидше за все, вирішив для себе зайвим надмір перейматися долею свого віртуального партнера. Хоча, хтозна чи варто категорично виключати, що в майбутньому ситуація зміниться, і обидві сторони через відомі причини і кожна, виходячи з своїх інтересів, не спробують повернутися до теми можливого партнерства?

Але це можливо в майбутньому, а наразі реальність для Павла Івановича, схоже, не вельми радісна: в Америці його засудили на дев`ять років, а в Україні він позбувся депутатського мандата. До того ж, як повідомляють джерела, близькі до депутатської фракції лазаренківської партії «Громада» в Дніпропетровській облраді, члени його фракції, не на жарт стривожені хитким становищем свого заокеанського патрона і зважають, чи не час скоригувати свої політичні симпатії на надійніші і перспективніші.

«Люди розбігатимуться з фракції», – так стисло схарактеризував ситуацію один з тих, хто знає реальну ситуацію.

Такий розвиток подій цілком природній. Не для того в Україні люди йдуть у владу, щоб мати проблеми. Саме навпаки – вирішувати їх.

А кому нині Павло Іванович допоможе абищось вирішити?

Микола Куліш