Австрійський суд перегляне відмову в екстрадиції Фірташа в США
Конституційний суд Австрії відмовив у розгляді подання українського олігарха Дмитра Фірташа, у якому він вимагав визнати неконституційною угоду про екстрадицію між Австрією і США.
Як повідомили Deutsche Welle у Конституційному суді Австрії, відповідне рішення було ухвалено 2 липня.
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Таким чином суд апеляційної інстанції більше не має перешкод для розгляду скарги прокуратури на рішення суду першої інстанції, яким в екстрадиції Дмитра Фірташа до США відмовлено. На період розгляду подання Фірташа у Конституційному суді апеляційний суд, згідно із процесуальними нормами, змушений був призупинити розгляд справи.
У США Фірташа звинувачують у тому, що він за допомогою хабарів на загальну суму $18,5 млн хотів отримати дозволи на видобуток титану в Індії. Олігарху загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів.
Нагадаємо, навесні 2015 року у суді першої інстанції Фірташ здобув перемогу, його адвокати домоглися відмови у видачі олігарха США.