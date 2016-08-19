Австрійський суд перегляне відмову в екстрадиції Фірташа в США

Як повідомили Deutsche Welle у Конституційному суді Австрії, відповідне рішення було ухвалено 2 липня.

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Таким чином суд апеляційної інстанції більше не має перешкод для розгляду скарги прокуратури на рішення суду першої інстанції, яким в екстрадиції Дмитра Фірташа до США відмовлено. На період розгляду подання Фірташа у Конституційному суді апеляційний суд, згідно із процесуальними нормами, змушений був призупинити розгляд справи.

У США Фірташа звинувачують у тому, що він за допомогою хабарів на загальну суму $18,5 млн хотів отримати дозволи на видобуток титану в Індії. Олігарху загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів.

Нагадаємо, навесні 2015 року у суді першої інстанції Фірташ здобув перемогу, його адвокати домоглися відмови у видачі олігарха США.