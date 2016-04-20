У будинку Фірташа у Відні пройшли обшуки, йому оголосили підозру за запитом Німеччини - посол

Про це посол України у Австрії Олександр Щерба повідомив у Twitter.

"У віденському будинку Фірташа пройшли обшуки. Тривали 3 години. Судячи зі всього - нова підозра. Цього разу з Німеччини, а не зі США", - заявив посол.

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Як повідомляв УНІАН, Фірташ був затриманий у Відні 12 березня 2014 року на запит Федерального бюро розслідувань США, поміщений у слідчий ізолятор і звільнений під підписку про невиїзд після внесення застави у розмірі 125 млн євро.

Ордер на його арешт був виданий окружним судом американського штату Іллінойс влітку 2013 року.

На початку квітня в США Фірташу пред'явили звинувачення в передачі хабара індійським чиновникам для отримання дозволів на розробку родовищ титану в Індії.

30 квітня 2015 року Фірташ на засіданні суду у Відні відмовився від добровільної екстрадиції до США.

Наприкінці травня суд заборонив його екстрадицію, не виключивши політичних мотивів при винесенні американським судом ордера на арешт. Наступні півроку Фірташ очікував одержання рішення суду. Йому повернули закордонний паспорт, і він може їхати в Україну. Розгляд апеляції австрійської прокуратури на рішення першої інстанції відбудеться наступного року.

25 листопада 2015 року ЗМІ повідомили, що Фірташ повернеться в Україну і 2 грудня візьме участь у з'їзді Федерації роботодавців України, яку він очолює.

Україна - одна з небагатьох країн, куди Фірташ може виїхати з Австрії. Олігарх не може подорожувати у більш ніж 100 країн, з якими у США підписано угоду про екстрадицію.

У грудні 2015 року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що Фірташ буде затриманий в аеропорту відразу ж після прибуття в Україну у кримінальному провадженні про розкрадання коштів, виділених НБУ банку «Надра».