Про це пише в своїй статті головний редактор видання The Daily Beast Майкл Вайс.

Журналіст пише, що в правовій пам'ятці, яка потрапила до лондонського видання The Times ще рік тому, цитувався високопоставлений український прокурор, який заявляв, що Манафорт був ідентифікований як організатор ряду "антинатовських та антикиївських демонстрацій" в Криму в 2006 році,які тоді привели до скасування запланованих навчань НАТО в Криму.

Як відзначає Вайс, це було, вочевидь, зроблено на службі у Віктора Януковича, який через Помаранчеву революцію у 2004 році не став президентом і чиє подальше повернення у владу значною мірою було заслугою Манафорта.

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Згідно зі згаданим документом, до зростання авторитету Януковича і його Партії регіонів привели саме зусилля нинішнього глави штабу Трампа, а протистояння і поділ суспільства за етнічною і мовною ознаками "було його трюком з часів виборів в Анголі і на Філіппінах", на яких той працював радником партизанського лідера Жонаша Савімбі та президента Фердинанда Маркоса відповідно.

Представник української прокуратури зазначав, що "постійно бачив докази" того, що Манафорт розглядав автономність Криму від України в якості теми, здатної підвищити рейтинг Януковича серед виборців регіону.

The Daily Beast підкреслює, що Манафорт так і не був звинувачений ні в яких злочинах, пов'язаних з вищевказаними твердженнями, однак на даний момент є фігурантом антикорупційного розслідування української влади завдяки наявності його імені в так званій "чорній бухгалтерії" ПР.

"Шахрайство Манафорта в Україні сприяло початку народного повстання проти його колишнього клієнта. Тепер же демократично обрана влада України, можливо, допомогла визначити вибір Америкою наступного президента, влаштувавши скандал навколо "сірого кардинала", - пише головний редактор видання. На його думку, "Путіни і Януковичі цього світу" повинні оцінити таку іронію історії.

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Нагадаємо, раніше ЗМІ також повідомляли, що фірма Манафорта безпосередньо організувала таємну операцію з лобіювання ПР у Вашингтоні під час президентства Януковича. Заступник Манафорта у штабі Трампа Рік Гейтс особисто керував роботою двох відомих вашингтонських лобістських фірм Mercury LLC і Podesta Group Inc, які організовували зустрічі керівництва України з впливовими сенаторами та конгресменами. Повідомлялося, що цим фірмам було переведено 2,2 мільйона доларів.

Згідно з журналістським розслідуванням, опублікованим виданням The New York Times, Манафорт міг отримати 12,7 мільйона доларів з "чорної каси" ПР, коли співпрацював з Януковичем. Він грав роль політичного консультанта-радника і допомагав ПР і Януковичу під час декількох виборчих кампаній в Україні.

Національне антикорупційне бюро України підтвердило наявність імені Манафорта у списках "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.