ЗМІ: Манафорт допоміг Партії регіонів таємно перевести $2,2 мільйони вашингтонським лобістам

Такого висновку щодо екс-радника Віктора Януковича дійшло розслідування Associated Press, передає Business Insider.

Повідомляється, що план був утілений так, щоби не було помічено впливу іноземної партії на політику США. За словами видання, цей факт проливає нове світло на бізнес Пола Манафорта.

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Зазначається, що відповідно до федеральних законів, у США лобісти мають повідомляти Міністерство юстиції, якщо вони представляють іноземних лідерів або політичні партії. Утаєння такої інформації є кримінальним злочином, і карається п'ятьма роками ув'язнення або штрафом у розмірі до $ 250,000.

Як повідомляв УНІАН, згідно з розслідування журналістів The New York Times, керівник виборчого штабу Трампа Манафорт міг отримати 12,7 млн доларів з "чорної" каси Партії регіонів, коли співпрацював з Януковичем. Американець грав роль політичного консультанта-радника і допомагав Партії регіонів і Януковичу перемагати під час декількох виборчих кампаній в Україні.

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник підтвердив наявність імені Манафорта у списках "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.