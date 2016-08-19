ЗМІ: ГПУ відмовила Януковичу в очній ставці з Порошенком і Кличком

Як повідомляє ZN.UA з посиланням на джерело в ГПУ, згідно з чинним Кримінально-процесуальним кодексом, очна ставка проводиться тільки після попередніх допитів всіх її фігурантів.

"Клопотання отримано нами ще кілька днів тому, сьогодні ми відмовили. Для того, щоб проводити одночасний допит необхідно мати попередні показання осіб. Янукович, як відомо, свідчення ще не дав", - сказав співрозмовник.

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Він нагадав, що Генпрокуратура направила вже три запити в Російську Федерацію про встановлення місцезнаходження Януковича для проведення його допиту, а також шість запитів щодо його затримання та екстрадиції в Україну, однак всі запити залишилися без відповіді. Від допиту в українському посольстві в РФ Янукович теж відмовився.

Як повідомляв УНІАН, за словами адвоката Віталія Сердюка, екс-президент Янукович зажадав від Генпрокуратури провести одночасний допит його і президента України Петра Порошенка, екс-прем'єра Арсенія Яценюка, голови Верховної Ради Андрія Парубія, мера Києва Віталія Кличка, секретаря РНБО Олександра Турчинова та інших посадових осіб, яких прокуратура викликала для дачі свідчень у справі Майдану.

При цьому Сердюк зазначив, що Янукович готовий дати очну ставку в режимі відеоконференції.