У психіатричну лікарню до Умерова допустили родичів і адвокатів

Про це на своїй сторінці у Facebook написала його донька Айше Умерова.

«Були сьогодні в лікарні у тата Ільмі Умерова. Ситуація дещо змінилася. Побачення нам дозволили. Тримається тато як завжди молодцем, усміхається, має добрий вигляд. Передала йому всі ваші вітання і побажання - він вам усім дуже вдячний за підтримку, за теплі слова і передав вітання всім», - повідомила вона.

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Донька Умерова наголосила, що побачення дозволили тільки членам сім'ї й адвокатам. Але в суворо зазначений час - вдень з 11.00 до 13.00 і ввечері з 17.00 до 18.00.

«У цей час можна його побачити, погодувати і поговорити. Для цього там є спеціальна кімната, куди приходять відвідувачі до всіх пацієнтів. Із собою в палату взяти не можна нічого. А те, чим годують і поять у лікарні, - він не їсть. Тільки домашнє - те, що ми привозимо. Двічі на день», - написала Айше.

Водночас, вона наголосила, що сім'ю турбував прийом ліків Умеровим.

«На сьогодні, після консультацій з місцевими терапевтами і кардіологами, йому дозволили брати свої препарати. Зберігаються вони все одно у медсестри (з метою безпеки, тому що пацієнти з психічними розладами можуть зайти до палати і наїстися таблеток), тому татові щоранку видають добову норму ліків, і він носить їх із собою. Поки що ми спокійні бодай за це», - зазначила донька заступника голови Меджлісу.

Вона також повідомила, що жодних медикаментозних методів для проведення експертизи до Умерова не застосовують, лише бесіди і спостереження.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня в окупованому Росією Криму Київський районний суд Сімферополя задовольнив клопотання про вміщення заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Умерова в психіатричний стаціонар для проведення судово-психіатричної експертизи. Під час судового засідання йому стало зле, і «швидка» забрала його в лікарню.

ФСБ Росії затримала Умерова в Бахчисараї 12 травня. Так званий «прокурор Республіки Крим» Наталія Поклонська повідомила, що стосовно Умерова порушено кримінальну справу як «члена екстремістської організації «Меджліс кримськотатарського народу». «У березні 2016 р. громадянин Умеров, перебуваючи на території України, виступав у прямому ефірі українського телеканалу АТR, де публічно закликав до порушення територіальної цілісності РФ. Потім виступ Умерова було розміщено в мережі Інтернет», - заявила Поклонська.

Слідчий вручив Умерову підписку про невиїзд з окупованого Криму.