"Суд" окупантів відправив заступника голови Меджлісу Умерова на психіатричну експертизу

Про це повідомив в Facebook заступник голови Меджлісу Наріман Джелял (Джелялов).

"Суд задовольнив клопотання слідчого УФСБ Скрипки Ігоря Анатолійовича про поміщенні Ільмі Умерова в станционар для проведення судово-психіатричної експертизи", - написав він.

За словами Джелялова, Умерову на засіданні суду "стало трохи зле", і "суддя" Тетяна Рубе зажадала від всіх, крім учасників процесу, покинути зал "суду".

У підсумку швидка допомога відвезла Умерова у 7-ю міську лікарню Сімферополя.

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Він також зазначив, що представник "прокуратури" в ході засідання обурився тим, що Умерова назвали заступником голови Меджлісу, і здивувався, що така організація взагалі є.

"Пан прокурор, мабуть, вважає, що його відомство нещодавно судилося з привидом? Або він упевнений, що за рішенням суду Меджліс взяв і припинив своє існування?", - зазначив Джеляль.

Він також обурився "вкрай зухвалою" поведінкою секретаря "суду" Гайде Веліляєвої на засіданні, в ході якого "судили за політичними мотивами її співвітчизника і зал суду був забитий її співвітчизниками".

Як повідомляв УНІАН, ФСБ Росії затримала Умерова в Бахчисараї 12 травня. Так званий "прокурор Республіки Крим" Наталя Поклонська повідомила, що стосовно Умерова порушено кримінальну справу як "члена екстремістської організації "Меджліс кримськотатарського народу".

"У березні 2016 року громадянин Умеров, перебуваючи на території України, виступав у прямому ефірі українського телеканалу АТR, де публічно закликав до порушення територіальної цілісності РФ. Потім виступ Умерова був розміщений в мережі Інтернет", - стверджувала Поклонська.

"Слідчий" вручив Умерову підписку про невиїзд з окупованого Криму.