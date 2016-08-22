Порошенко: консолідація українців як нації є моїм головним пріоритетом
Президент України Петро Порошенко заявляє, що єдність держави і консолідація українців як сучасної політичної нації є його головним пріоритетом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це президент сказав під час урочистої академії «Українці світу – Україні», присвяченій українській діаспорі в світі та 25-й річниці незалежності України.
«Я хочу наголосити: єдність України і консолідація українців як сучасної політичної нації є моїм головним пріоритетом… Переконаний, історія нам ніколи не пробачить, якщо ми не використаємо цей момент єднання українців, щоб назавжди зарубцювалися ті рани, які нанесли суспільству політикани, штучно розколюючи його», - наголосив Порошенко.
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Він підкреслив, що дані всіх соціологічних опитувань «демонструють фундаментальні зміни в суспільній свідомості».
«Питання єдності, соборності, унітарності навіть не обговорюються, індикатори аж зашкалюють позитивними цифрами. Люди пишаються українським громадянством, люди пишаються державними символами», - сказав президент.