Журналіст на "Євробаченні" пов'язав український прапор на мікрофон пропагандисту із РФ та порадив покаятися (відео)

Журналіст ТСН на "Євробаченні" пов'язав український прапор на мікрофон російському колезі з телеканалу "Россия 1" та порадив покаятися.

Про це повідмляє ТСН. Журналіст Дмитро Фурдак пов'язав український прапор на мікрофон російського репортера на "Євробаченні". Читайте такожРезультати голосування Європи за Джамалу (інфографіка) Кореспондент також порадив російському журналісту "покаятися" та "схаменутися".

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