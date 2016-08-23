Електронне декларування має бути запущено з 1 вересня – Гройсман

Про це під час засідання уряду сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Є один тиждень, щоб повноцінно запустити систему електронного декларування в Україні», - сказав Гройсман, назвавши ганьбою той факт, що в раніше обумовлені терміни, а саме 15 серпня, вона так і не була запущена.

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«У нас є повне право притягнути до дисциплінарної відповідальності голову Нацагентства із запобігання корупції (як ключовий орган, який має курирувати роботу системи електронного декларування – УНІАН). Але це не моя самоціль. Зробіть свою справу», - сказав Гройсман.

Він також наголосив, що готовий підписати всі необхідні доручення й платіжні документи, щоб забезпечити завершення процесу запуску системи.

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня голова НАЗК заявила, що в Україні рівно в 00:00 офіційно запрацювала система електронного декларування. В той же час ця система запрацювала без передбаченої законом сертифікації.

У свою чергу Представництво ЄС заявило, що запуск системи електронного декларування стану чиновників в тестовому режимі без сертифіката по техніці безпеки не має сенсу.

18 серпня, голова НАЗК повідомила, що під час робочої наради у президента України Петра Порошенка було прийнято рішення, що Держспецзв'язок повинна видати сертифікат по техніці безпеки для електронного декларування до 31 серпня.