В Україні офіційно запрацювала система електронного декларування - голова НАЗК

Про це заявила голова НАЗК Наталія Корчак на своїй сторінці в Facebook.

"Ну що ж дорогі друзі, як бачите, без політики і без істерики, рівно о 00.00 ми, вчасно запустили електронне декларування, система працює, тепер розробникам потрібно зконцентруватися на усуненні недоліків і отримати сертифікацію", - повідомила вона.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Національне агентство із запобігання корупції запустить систему електронного декларування сьогодні, попри відсутність необхідного за законом атестату захисту інформації.

При цьому, старший аналітик "Transparency International Україна" Олександр Калітенко заявив, що рішення НАЗК щодо запуску системи електронних декларацій без сертифікації Держспецзв'язку фактично є дозволом на приховування реальних статків. За його словами, треба запустити систему виключно після сертифікації, оскільки законодавство зобов'язує держслужбовця подавати декларацію лише один раз.

Як повідомлялося, раніше стало відомо, що Держспецзв'язку не надала атестат відповідності системі захисту інформації для електронного декларування. У повідомленні зазначалося, що це було непросте рішення, але система захисту інформації не відповідає нормативним документам.

Крім того, Держспецзв'язку не передали акти завершення дослідної експлуатації, завершення робіт зі створення системи захисту та її протокол попередніх випробувань, що може свідчити про те, що систему недоробили.

Нещодавно президент України Петро Порошенко заявляв, що електронне декларування активів українських чиновників стартує з 15 серпня 2016 без затримки.