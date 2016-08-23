Міністерство з питань окупованих територій протестує проти катування Умерова у психдиспансері окупантів

Про це йдеться в заяві міністерства щодо незаконного утримання заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова та катування його в стінах симферопольського психоневрологічного диспансеру, повідомили УНІАН в Українському кризовому медіа-центрі.

«Дії РФ протирічать базовим положенням міжнародного права у сфері захисту прав людини. Зокрема, Загальній декларації прав людини та міжнародним пактам про захист прав людини, Гаазькій Конвенції 1904 року, Європейській конвенції про захист прав людини, Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання. У зв’язку з цим розглядається можливість звернення народних депутатів Верховної Ради України до Європейського комітету з питань запобігання катуванням у Страсбурзі з відповідною заявою», - йдеться в повідомленні.

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Міністерство з питань тимчасово окупованих територій виступило з ініціативою порушення кримінальної справи стосовно осіб, причетних до незаконного утримання заступника Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова та катування його у стінах сімферопольського психоневрологічного диспансеру.

«Внаслідок насильницького проведення психіатричної експертизи та катування, пов’язаного з позбавленням Умерова регулярного харчування, яке необхідне йому за станом здоров’я, заступник Меджлісу кримськотатарського народу перебуває у критичному стані. Адвокати Умерова заявляють про відсутність життєво необхідних умов для стаціонарного медичного спостереження за незаконно ув’язненим, що може призвести до летального випадку», - йдеться в заяві.