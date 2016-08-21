Захист Умерова заявив про перевищення посадових повноважень слідчим ФСБ - адвокат

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив адвокат Микола Полозов.

«Захист Ільмі Умерова подав заяви на ім'я генпрокурора РФ Чайки, директора ФСБ Бортникова, уповноваженого з прав людини в РФ Москалькової за фактами незаконного поміщення Ільмі Умерова на стаціонарну психіатричну експертизу, чинення тиску на його лікуючих лікарів з метою дострокового припинення госпіталізації, за ознаками складу злочину "перевищення посадових повноважень" в діях слідчого СВ УФСБ по Республіці Крим і Севастополю Скрипки І.», - написав він.

Читайте такожАдвокат Фейгін: Наша мета у справі Умерова - зупинити маховик репресій

Як повідомляв УНІАН, раніше захист поінформував, що направляє звернення до Європейського комітету проти тортур в зв'язку з діями щодо Умерова представників ФСБ РФ.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня в окупованому Росією Криму Київський районний суд Сімферополя задовольнив клопотання про вміщення заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Умерова в психіатричний стаціонар для проведення судово-психіатричної експертизи. Під час судового засідання йому стало зле, і «швидка» забрала його в лікарню.

ФСБ Росії затримала Умерова в Бахчисараї 12 травня. Так званий «прокурор Республіки Крим» Наталія Поклонська повідомила, що стосовно Умерова порушено кримінальну справу як «члена екстремістської організації «Меджліс кримськотатарського народу». «У березні 2016 р. громадянин Умеров, перебуваючи на території України, виступав у прямому ефірі українського телеканалу АТR, де публічно закликав до порушення територіальної цілісності РФ. Потім виступ Умерова було розміщено в мережі Інтернет», - заявила Поклонська.

Слідчий вручив Умерову підписку про невиїзд з окупованого Криму.