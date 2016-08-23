Обама привітав українців з Днем Незалежності, згадав про путінську агресію
Президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама привітав президента України Петра Порошенка та український народ з нагоди 25-ї річниці Незалежності.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави української держави.
"Від імені народу Сполучених Штатів Америки я висловлюю найтепліші вітання Вам та народу України з нагоди 25-ї річниці Незалежності, яку ви відзначатимете 24 серпня. Цей день є особливо важливим в світлі загрози суверенітету та територіальній цілісності України, яка виникла в результаті російської агресії на сході України та спроби анексування Криму", - йдеться в привітанні.
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Також Обама запевнив, що США залишаються відданими своїм зобов’язанням бути поруч з Україною в той час, коли українці протистоять російській агресії.
"Хочу запевнити, що США продовжуватимуть підтримувати вас у ваших прагненнях наблизити мирне, квітуче, європейське майбутнє для всіх українців", - наголосив він.