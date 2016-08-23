На Харківщині Порошенко урочисто передає військовим партію техніки та зброї (наживо)

Крім того, на аеродромі президент проведе церемонію відзначення державними нагородами військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань.

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Після цього глава держави у Башкирівці під Чугуєвим побуває на навчальних стрільбах на військовому полігоні.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко вирушив у зону АТО, щоб привітати з Днем прапора і Днем незалежності українських військових.

«Зараз прямо звідси, із Святої Софії, я вирушаю до лінії фронту, вирушаю, щоб привітати з Днем Державного прапора і ювілеєм, 25-ю річницею нашої української Незалежності, тих, хто є головним гарантом нашої свободи, волі, демократії і державної самостійності”, - заявив раніше Порошенко, виступаючи на піднятті прапора у Києві.