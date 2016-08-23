На Харківщині Порошенко урочисто передає військовим партію техніки та зброї (наживо)
Президент України Петро Порошенко прибув на військовий аеродром в Чугуєві Харківської області, де візьме участь в урочистій церемонії передачі близько 150 одиниць зброї та військової техніки Збройним силам України.
Крім того, на аеродромі президент проведе церемонію відзначення державними нагородами військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань.
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Після цього глава держави у Башкирівці під Чугуєвим побуває на навчальних стрільбах на військовому полігоні.
Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко вирушив у зону АТО, щоб привітати з Днем прапора і Днем незалежності українських військових.
«Зараз прямо звідси, із Святої Софії, я вирушаю до лінії фронту, вирушаю, щоб привітати з Днем Державного прапора і ювілеєм, 25-ю річницею нашої української Незалежності, тих, хто є головним гарантом нашої свободи, волі, демократії і державної самостійності”, - заявив раніше Порошенко, виступаючи на піднятті прапора у Києві.