МЗС прийняло копії вірчих грамот від нового посла США Йованович

Про це повідомляє прес-служба українського зовнішньополітичного відомства.

«Під час зустрічі було відзначено високий рівень відносин між двома державами та важливість їх подальшого розвитку у всіх сферах, зокрема безпеки та економіки. Відбувся обмін думками щодо стану та перспектив Мінського процесу, а також обговорено двосторонню взаємодію у рамках ООН. Наголошено на важливості розвитку контактів між державами на вищому рівні», - йдеться у повідомленні.

В МЗС поінформували, що Йованович відзначила якісно новий рівень відносин між США та Україною. Вона наголосила на налаштованості США продовжувати допомагати Україні у захисті територіальної цілісності, проведенні реформ та боротьби з корупцією.

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Як повідомляв УНІАН, 15 липня Сенат США (верхня палата Конгресу) затвердив Йованович наступним послом в Україні.

Раніше Йованович була головним заступником помічника держсекретаря США у справах Європи й Азії, а також працювала в Україні - близько трьох років (2001-2004) займала посаду заступника американського посла і тимчасового повіреного США в Україні.

18 серпня попередній керівник американської дипломатичної місії в Україні Джеффрі Пайєттпісля трьох років роботи послом покинув Україну.