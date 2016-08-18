Пайєтт попрощався з Україною

12:42, 18 серпня 2016
Політика
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Екс-посол США в Україні Джеффрі Пайєтт попрощався з Україною, пригадавши часи Майдану.

Фото УНИАН

Відповідний запис він оприлюднив на своїй сторінці у Twitter.

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"Прощаюсь, але забираю з собою спогади про Майдан, героїзм та жертви, свідком яких я став за час роботи в Посольстві США у Києві", - написав Пайєтт.

Як повідомляв УНІАН, 15 липня Сенат США затвердив послом в Україні Марі Йованович замість Джеффрі Пайєтта. Пайєтта переведено в Грецію.

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