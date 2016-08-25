Посол ЄС озвучив п'ять головних завдань для України

Про це він сказав на зустрічі з журналістами, передає "Європейська правда".

"Ключове питання, що стоїть перед країною – децентралізація. Навіть якщо відійти від конституційних змін. Треба зробити, щоби люди відійшли від згубної звички до вертикалі влади, коли всі чекають на вказівку зверху. Люди мають брати на себе повноваження, мають бути проектно-орієнтованими"

Другим завданням він назвав боротьбу з корупцією.

"Ви маєте ставитися серйозно у питанні боротьби з корупцією. Корупція – це не лише питання виводу грошей з держави, це щось більше схоже на ментальну хворобу. Це проблема, що починається в голові, а не в кишені. Це, зрештою питання етики, ставлення до того, що ви є громадянами".

На третьому місці посол назвав політичну реформу в Україні.

"Має відбутися зміна виборчого кодексу та політичної системи. Система має бути змінена таким чином щоби зробити політиків підзвітними, щоби щось залежало від того, чи виконує свої обіцянки, чи ні.

Через відсутність такої системи вибори не призводять до змін на краще. І саме через це у вас немає справжньої партійної системи – є групи людей, які орієнтуються на лідера", - заявив Томбінський.

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"Четверте – це активізація економіки, зі збільшенням ваги малого та середнього бізнесу", - заявив він. До цього пріоритету посол, зокрема, відносить дерегуляцію, і боротьба з монополіями, ефективне використання ЗВТ з ЄС.

"І п’яте – ви маєте посилити внутрішньоукраїнський діалог. Має бути примирення українців з українцями. Країні вкрай потрібна внутрішня інтеграція - і це те, що не досягнути жодними законами. На жаль, цьому питанню зараз приділяється надто мало уваги", - вважає Томбінський.

"Лише п’ять пріоритетів, та на мій погляд, цього достатньо", - додав він.