Freedom House: опубліковані НАБУ докази вказують на серйозні зловживання прокурорів ГПУ

Про це йдеться у повідомленні організації.

«Докази, в тому числі відео-свідчення, опубліковані НАБУ, що детально вказують на серйозні зловживання з боку прокурорів, викликають серйозне занепокоєння щодо прогресу боротьби з корупцією і реформи прокуратури в Україні», – сказав виконавчий віце-президент Freedom House Даніел Келінґерт.

За його словами, прихильникам реформ протистоять представники старої системи, які прагнуть зберегти свою владу і привілеї.

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«Президент Порошенко і генеральний прокурор Луценко повинні взяти під контроль негайне та ефективне розслідування повідомлень про зловживання з боку державних чиновників, і підтвердити свою прихильність очищенню від посадовців, які прагнуть повернутися до старої системи», – сказав Келінґерт.

Як зазначає Freedom House, внутрішня боротьба ставить під загрозу боротьбу з корупцією та реформу прокуратури в Україні.

Нагадаємо, 12 серпня на вулиці Симона Петлюри в центрі Києва сталася сутичка спецназу НАБУ та працівників Генпрокуратури. Перші прибули, аби визволити заблокованих в будинку працівниками прокуратури та поліції працівників бюро. Ще двоє співробітників НАБУ були, за твердженням відомства, перед цим викрадені та доставлені до ГПУ, де їх допитували 11 годин. Згодом НАБУ опубліковало відео допиту цих людей.

Сторона Генпрокуратури вважає своє перешкоджання роботи НАБУ законним і пояснює його намаганням припинити негласне стеження за прокурорами департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки.