Депутати всіх скликань, крім першого, голосують "через гаманець" - Кравчук

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив екс-президент України, голова Верховної Ради першого скликання Леонід Кравчук під час круглого столу “Роль Верховної Ради України у проголошенні та утвердженні незалежності Української держави”.

Він нагадав, що у Верховній Раді першого скликання було 370 комуністів і лише 80 “націонал-патріотично зорієнтованих людей”.

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Як наголосив Кравчук, незважаючи на це, було проголосовано декларацію про суверенітет України та акт про державну незалежність.

Кравчук підкреслив, що до цього часу немає “повної відповіді” на питання, чому відбулося голосування.

“Відповідь, що злякалися і проголосували, можливо, не відповідає дійсності. Не злякалися, просто ті люди не мали в банках активів і їм нічого було втрачати. Тому вони голосували за те, що було найважливішим для них - Україна”, - переконаний Кравчук.

“А якщо в банках багато активів, а ще більше власності, то є що втрачать і є над чим подумать: чи голосувати, чи не голосувати. Ось чому всі Верховні Ради, які були вже після першого скликання, вже голосують через гаманець (Кравчук сказав “через кошельок” - УНІАН). Голосують тому, що політика для них набула зеленого кольору, а тоді вона була все ж таки жовто-блакитною”, - заявив він.