"Будапештський меморандум - папір": Турчинов діагностував у європейських політиків "мюнхенський синдром"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час презентації новітньої зброї і техніки до п'ятиріччя ДК «Укроборонпром» сьогодні на території Київського бронетанкового заводу.

«На превеликий жаль, треба констатувати, що ті самі угоди, Будапештський меморандум, зокрема, не гарантували нам, відповідно до роззброєння нашої країни, відмови від ядерного статусу її недоторканість та захищеність її кордонів. Всі ці угоди, весь цей меморандум на перевірку виявився звичайним папером, який ніхто, на превеликий жаль, не збирався виконувати», - зауважив Турчинов.

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«Більше того, знову в Європи з’явився «мюнхенський синдром», коли агресора пробували умиротворити, замість того, щоб жорстко зупинити», - додав секретар РНБО.

За таких умов, підкреслив Турчинов, Україна змушена була розраховувати виключно на власні сили.

«В цих умовах відродження національного Оборонпрому стало запорукою виживання нашої України. Підприємства концерну «Укроборонпром» за стислі терміни гідно виконали завдання, яке ставила перед ним Батьківщина», - резюмував він.

Довідка УНІАН. У 1994 році Україна відмовилася від третього за величиною арсеналу ядерної зброї в світі.

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Після цього у 1994 році Україна, США, Росія та Велика Британія уклали Меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештський меморандум). Він містить пункти, які надають Україні гарантії її суверенітету та безпеки. Згідно з Меморандумом, США, РФ і Велика Британія зобов'язалися, зокрема, поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України; утримуватися від загрози силою, її застосування проти територіальної цілісності та політичної незалежності України.